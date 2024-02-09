12.02.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Валентинка в опасности? Запретят ли День Святого Валентина»

14 февраля в мире традиционно празднуется День святого Валентина, или День всех влюбленных. В РФ этот праздник всегда сопровождался дискуссиями. Депутаты Госдумы неоднократно пытаются запретить празднование Дня Святого Валентина. В этом году первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель правления Совета Матерей России Татьяна Буцкая предложила ввести рекомендации для школ на День святого Валентина. Российский экологический оператор (РЭО) в прошлом году попросил жителей страны заменить бумажные открытки в День всех влюбленных на электронные. По данным аналитиков, если каждый десятый гражданин купит 14 февраля такой презент из бумаги, то уже через сутки в РФ накопится порядка 280 тонн бумажных отходов.



Ранее патриарх Кирилл призвал перестать отмечать День святого Валентина в России, связав его с пропагандой любви, «свободной от всякой ответственности за близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам свободных отношений оказываются ненужными». А председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил заменить День всех влюблённых на «Праздник дружбы и товарищества».

Участники пресс-конференции:

Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель правления Совета Матерей России Татьяна Буцкая ;

; Священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков)

Представитель маркетплейсов

В ходе пресс-конференции эксперты ответят на следующие вопросы:

Насколько широко в России празднуется 14 февраля?

Почему все «покушаются» на запрет Дня Святого Валентина?

С религиозной точки зрения насколько этот праздник имеет место быть?

Какие рекомендации для школ необходимо ввести в школах?

Что сегодня думают законодатели по поводу этого праздника?

Какие подарки самые популярные на День всех влюбленных?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



