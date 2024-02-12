Священник не увидел «ничего страшного» в Дне святого Валентина

Священник РПЦ иеромонах Феодорит в пресс-центре НСН заступился за валентинки и не увидел ничего плохого в праздновании Дня святого Валентина.

Священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в пресс-центре НСН выразил мнение, что ничего плохого в Дне святого Валентина нет, но призвал не превращать этот праздник в день «свободной любви».

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«Что касается идеи валентинок – почему нет? Почему не написать что-нибудь хорошее любимой девушке, папе, маме, коллегам… Что в этом плохого? Ничего страшного в этом празднике нет. Другой разговор, что любому празднику можно придать любое значение. Одно дело, когда мы хотим поздравить близких нам людей, того, в кого вы влюблены… И другое дело, когда мы декларируем этот праздник как день свободной любви. Любовь должна быть свободной, но она не должна быть freelove. Мы, православные люди, иначе относимся к любви», - сказал собеседник НСН.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в России не запретят День святого Валентина и атрибутику праздника.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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