В Госдуме пообещали не запрещать День святого Валентина и валентинки

«В Госдуме 450 депутатов, каждый из которых может что-то предложить. Мы не собираемся запрещать валентинки. Не рассматривается никакого запрета, поскольку праздник сам по себе не является официальным. Мы работаем в законодательном поле. Есть официальные праздники, которые утверждены и прописаны, с рабочими и нерабочими днями. День святого Валентина не относится к официальным праздникам. Мы можем сами придумать День плюшевых игрушек. Потом мы сами можем выбрать любую дату и предложить в определенный день праздновать День плюшевых игрушек. Будет добрый праздник», - отметила собеседница НСН.



Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что День семьи, любви и верности через несколько лет вытеснит День святого Валентина из России.

