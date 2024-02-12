В Госдуме пообещали не запрещать День святого Валентина и валентинки
Депутат Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что в России не запретят День святого Валентина и атрибутику праздника.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что День святого Валентина не является официальным праздником.
«В Госдуме 450 депутатов, каждый из которых может что-то предложить. Мы не собираемся запрещать валентинки. Не рассматривается никакого запрета, поскольку праздник сам по себе не является официальным. Мы работаем в законодательном поле. Есть официальные праздники, которые утверждены и прописаны, с рабочими и нерабочими днями. День святого Валентина не относится к официальным праздникам. Мы можем сами придумать День плюшевых игрушек. Потом мы сами можем выбрать любую дату и предложить в определенный день праздновать День плюшевых игрушек. Будет добрый праздник», - отметила собеседница НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что День семьи, любви и верности через несколько лет вытеснит День святого Валентина из России.
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