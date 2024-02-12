«Браслеты, трусы и розы»: Назван топ подарков ко Дню святого Валентина
Средний чек на подарки ко Дню святого Валентина на макретплейсах держится чуть ниже одной тысячи рублей, заявил НСН Дмитрий Ермолаев.
Исполнительный директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН заявил, что влюбленные россияне предпочитают дарить друг другу парные браслеты и сертификаты.
«Традиционно День святого Валентина проходит под романтической тематикой. Именно в этих категориях мы видим явный рост ближе к празднику. По данным сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, основные категории товаров, которые показали значимый рост по выручке – это, например, парный браслеты (+63% в продажах), Камасутра (+42%) и роза в колбе (+37%). Также есть различные сертификаты 18+, здесь рост побольше, плюс 56%. Из явных трендов мы обнаружили такой товар, как мужские трусы с хоботом (рост на 168%), их продажи растут изо дня в день. При этом ювелирные кольца покупают на 36% меньше, то есть покупатели выбирают более дешевый сегмент для подарков, чем раньше. По золотым цепочкам снижение на 21%. Средний чек на макретплейсах держится чуть ниже одной тысячи рублей», - сказал собеседник НСН.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что средний чек на подарок ко Дню святого Валентина в России составляет четыре тысячи рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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