«Коммерческий праздник»: Буцкая указала на падение интереса к 14 февраля

По ее словам, День святого Валентина навязали обществу из-за коммерческой выгоды.

«Особенно интересно смотреть на суммы, тратящиеся на подарки. В России средний чек подарка на День святого Валентина - четыре тысячи рублей. У женщин - две тысячи рублей, у мужчины - шесть тысяч рублей. А если посмотреть на все страны мира, то средний чек подарка на 14 февраля будет начинаться от 200 долларов и до бесконечности. Огромный список стран! И ведь это только те страны, в которых проводятся опросы. Это совершенно коммерческий праздник! Понятно, почему нам его предложили. Глубины у него нет: глубина есть в Дне семьи, любви и верности, который входит в наши семьи, и он про любовь, а не про влюбленность», - отметила Буцкая.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что День семьи, любви и верности через несколько лет вытеснит День святого Валентина из России.

