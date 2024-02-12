«Коммерческий праздник»: Буцкая указала на падение интереса к 14 февраля

Средний чек на подарок ко Дню святого Валентина в России составляет четыре тысячи рублей, заявила в пресс-центре НСН депутат Татьяна Буцкая. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила о снижении интереса ко Дню святого Валентина среди россиян.

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«В 2010-х годах опросы показывали, что День святого Валентина праздником считают 50-70% населения, то есть любовь к празднику возрастала. Давайте же посмотрим на цифры 2023 года: меньше 25% населения считают День святого Валентина праздником. Сначала что-то вбросили, появился у нас этот праздник, а мы же за все хорошее, за любовь за дружбу, вот мы искренне и поддержали праздник. А позже мы разобрались в его сути», - сказала собеседница НСН.

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По ее словам, День святого Валентина навязали обществу из-за коммерческой выгоды.

«Особенно интересно смотреть на суммы, тратящиеся на подарки. В России средний чек подарка на День святого Валентина - четыре тысячи рублей. У женщин - две тысячи рублей, у мужчины - шесть тысяч рублей. А если посмотреть на все страны мира, то средний чек подарка на 14 февраля будет начинаться от 200 долларов и до бесконечности. Огромный список стран! И ведь это только те страны, в которых проводятся опросы. Это совершенно коммерческий праздник! Понятно, почему нам его предложили. Глубины у него нет: глубина есть в Дне семьи, любви и верности, который входит в наши семьи, и он про любовь, а не про влюбленность», - отметила Буцкая.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что День семьи, любви и верности через несколько лет вытеснит День святого Валентина из России.

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ФОТО: НСН
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