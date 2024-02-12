«Не тот день»: Священник указал на ошибки в праздновании Дня святого Валентина

«В церковном поле такого праздника нет. Святых Валентинов вообще три, не считая новомучеников: два – древние святые, которые жили в Италии, мы их почитаем, но празднуем в другие дни: 6 и 30 июля. Этот праздник по 14 февраля – из католических святцев. Он пришел к нам из католической Европы, где широко празднуется. Это был римский священник, мученик, который пострадал за исповедование христианства. Католики считают, что он венчал или благословлял христианские пары. Так что ничего плохого, что мы вспоминаем святого Валентина, нет. И то, что к этому дню приурочен праздник любви, тоже хорошо. Другой разговор, что у нас это приурочено не к тому дню, в этот день мы не празднуем», - сказал собеседник НСН.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что в России не запретят День святого Валентина и атрибутику праздника.

