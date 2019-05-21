21.05.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Украл, выпил, в тюрьму? Почему в России хотят вернуть вытрезвители»

Законодатели внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. По их утверждениям, с 2012 года, после ликвидации медицинских вытрезвителей в России, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения выросло на треть. Инициатива предлагает пьяным самим платить за своё отрезвление и предполагает, что сможет доставлять пьяных, утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве, в вытрезвители даже без их согласия. По данным МВД, за 2018 год было выявлено 180 тысяч людей в состоянии сильного алкогольного опьянения в общественных местах. В Минздраве инициативу поддержали, но предупредили, что это может привести к дополнительным нецелевым расходам.

В ходе пресс-конференции, авторы законопроекта расскажут о ходе его реализации и том, как будут работать вытрезвители в России.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян;

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко;

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Говорин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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