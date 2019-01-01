Совфед: За год в медучреждения доставляется 900 тысяч пьяных россиян

Медицинские учреждения ежегодно принимают у себя порядка 900 тысяч человек в состоянии алкогольного опьянения. Об этом во время пресс-конференции в НСН сообщил один из соавторов законопроекта о возвращении в России системы медвытрезвителей, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике, эксперт ОНФ Игорь Каграманян.

«По данным МВД РФ, в 2018 году более 1 миллиона лиц было выявлено в состоянии алкогольного опьянения. При этом 180 тысяч человек утратили способность самостоятельно передвигаться. В медицинские организации за год в среднем доставляются до 900 тысяч человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из них примерно 40% не нуждаются в оказании медицинской помощи…Тем, кто утрачивает способность самостоятельно передвигаться, должна быть оказана помощь. Она может не обязательно быть медицинской. Возможно, этот человек должен просто где-то находиться, чтобы прийти в себя», — считает сенатор.

Ранее президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в эфире НСН заявил о необходимости возродить в стране систему вытрезвителей.

