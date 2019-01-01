В вытрезвители будут доставлять принудительно

В медицинские вытрезвители невменяемые граждане должны доставляться принудительно. Об этом в ходе пресс-конференции в НСН заявил соавтор законопроекта о реабилитации вытрезвителей в России член комитета Совета Федерации по социальной политике, эксперт ОНФ Татьяна Кусайко.

«Так как человек в состоянии алкогольного опьянения может не владеть собой и может не ориентироваться в обстановке, мы предлагаем приравнять такое состояние к тому, когда информированное согласие в части оказания медицинской помощи не требуется», — сказала она.

Ранее в Госдуму поступил проект закона, который предлагает вернуть медицинские вытрезвители. В Минздраве инициативу поддержали, но предупредили, что это может привести к дополнительным нецелевым расходам.

