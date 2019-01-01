Совфед: За вытрезвители будут платить регионы

Субъекты РФ хотят наделить правом создавать медвытрезвители. Об этом в ходе пресс-конференции в НСН сообщил соавтор проекта закона о возрождении в стране вытрезвителей первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике, эксперт ОНФ Игорь Каграманян.

«Ряд регионов стали самостоятельно создавать такие учреждения, понимая, что это в интересах граждан. Ключевое в нашем проекте — наделение субъектов РФ соответствующими полномочиями. Порядок организации вытрезвителей будет определен нормативным актом» — сообщил сенатор.

Каграманян считает, что клиенты вытрезвителей должны будут заплатить штраф за пребывание в учреждении.

«Мы помним опыт, который был в СССР, когда на человека, который находился в вытрезвителе, налагался штраф. Это также меры воспитательного воздействия: сообщалось на работу, что служило побуждением для человека пересмотреть свое поведение. Сейчас этот вопрос детально не обсуждается» — добавил он.

Проект закона готовится к внесению в Госдуму. Идею поддержали в Минздраве и МВД.

