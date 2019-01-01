Сенатор рассказала, кто будет работать в вытрезвителях

Одна из соавторов проекта закона о возрождении в стране вытрезвителей, член комитета Совета Федерации по социальной политике, эксперт ОНФ Татьяна Кусайко во время пресс-конференции в НСН рассказала, кто будет работать в таких заведениях.

«Чтобы определить степень опьянения, в вытрезвителе необходим медицинский работник. Это нарколог, психиатр. В случае, когда не требуется медицинская помощь, а нужно наблюдение за человеком, то это должны делать люди, обладающие профессией по уходу (за больными — НСН). Могут быть также ситуации, когда человек ведет себя ненадлежащим образом, поэтому должен быть и представитель правоохранительных органов», — сообщила сенатор она.

Ранее первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Каграманян заявил в ходе пресс-конференции в НСН, что за 2018 год в России более 1 миллиона граждан было выявлено в состоянии алкогольного опьянения. Из них 180 тысяч утратили способность самостоятельно передвигаться.

