Сенатор: Из-за алкоголя ежегодно гибнут 50 тысяч россиян

Алкоголь становится причиной смерти порядка 50 тысяч жителей России в год. Об этом в ходе пресс-конференции в НСН заявила соавтор законопроекта о реабилитации вытрезвителей, член комитета Совета Федерации по социальной политике, эксперт ОНФ Татьяна Кусайко.

«Огромное значение имеет, что мы теряем трудоспособное население. По статистике, 50 тысяч граждан ежегодно гибнут в стадии алкогольного опьянения. Из этого числа 8-9 тысяч человек умирают от переохлаждения», — сообщила сенатор.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян во время пресс-конференции в НСН сообщил, что в 2018 году более 1 миллиона граждан было выявлено в состоянии алкогольного опьянения. Из них 180 тысяч утратили способность самостоятельно передвигаться.

Проект закона находится в стадии согласования профильными ведомствами. Инициативу уже одобрили в Минздраве и МВД.

