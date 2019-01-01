В НСН начинается пресс-конференция о возвращении вытрезвителей

В пресс-центре НСН начинается пресс-конференция, посвященная инициативе возрождения в России медицинских вытрезвителей. В ней примут участие члены Совета Федерации.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона о восстановлении в России системы вытрезвителей. Авторы инициативы поясняют, что с 2012 года, после ликвидации медвытрезвителей в стране, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, выросло на треть. Предполагается, что пьяные граждане сами будут платить за своё отрезвление, а доставлять в соответствующие учреждения их будут, не спрашивая согласия. В Минздраве инициативу поддержали, но предупредили, что это может привести к дополнительным нецелевым расходам.

