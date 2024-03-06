07.03.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Участившиеся глобальные сбои Интернета: Какие угрозы сегодня ждут пользователей?»

На днях пользователи со всего мира снова массово жаловались на сбои в работе соцсетей. Сбой случился вечером 5 марта. Это не первый случай за последний месяц, когда мессенджеры перестают работать. Например, последний раз о массовом сбое Telegram сообщали 28 и 18 февраля — тогда к нему не могли подключиться из России, США и Японии. На проблемы также жаловались пользователи социальных сетей. Сервис Downdetector фиксирует сотни тысяч жалоб из США, Германии, Италии, России, Азербайджана, Армении и других стран. Судя по сообщениям на сайте, в социальных невозможно было авторизоваться. 2023 год в России стал по-настоящему рекордным по количеству утечек персональных данных: более 300 млн записей оказалось в открытом доступе.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Почему в 2024 году участились сбои в работе интернета?

Какие угрозы персональным данным пользователей возможны во время глобальных сбоев Интернета?

Какие потери несет экономика во время глобальных сбоев Сети?

Почему Россия зависима от глобальной Сети?

Грозит ли нам изоляция от глобальной Сети?

На сколько сегодня российское ПО конкурентно с западным?

Какова статистика по утечке персональных данных пользователей в 2024 году?

Как сегодня защищены российские компании от утечки персональных данных?

С помощью чего можно остановить или снизить число утечек персональных данных?

Какие киберугрозы сегодня самые распространенные?

Участники пресс-конференции:

Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко;

Координатор Совета по цифровой трансформации при Минпромторге РФ Илья Тимошин

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

