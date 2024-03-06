07.03.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Участившиеся глобальные сбои Интернета: Какие угрозы сегодня ждут пользователей?»
На днях пользователи со всего мира снова массово жаловались на сбои в работе соцсетей. Сбой случился вечером 5 марта. Это не первый случай за последний месяц, когда мессенджеры перестают работать. Например, последний раз о массовом сбое Telegram сообщали 28 и 18 февраля — тогда к нему не могли подключиться из России, США и Японии. На проблемы также жаловались пользователи социальных сетей. Сервис Downdetector фиксирует сотни тысяч жалоб из США, Германии, Италии, России, Азербайджана, Армении и других стран. Судя по сообщениям на сайте, в социальных невозможно было авторизоваться. 2023 год в России стал по-настоящему рекордным по количеству утечек персональных данных: более 300 млн записей оказалось в открытом доступе.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Почему в 2024 году участились сбои в работе интернета?
- Какие угрозы персональным данным пользователей возможны во время глобальных сбоев Интернета?
- Какие потери несет экономика во время глобальных сбоев Сети?
- Почему Россия зависима от глобальной Сети?
- Грозит ли нам изоляция от глобальной Сети?
- На сколько сегодня российское ПО конкурентно с западным?
- Какова статистика по утечке персональных данных пользователей в 2024 году?
- Как сегодня защищены российские компании от утечки персональных данных?
- С помощью чего можно остановить или снизить число утечек персональных данных?
- Какие киберугрозы сегодня самые распространенные?
Участники пресс-конференции:
- Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко;
- Координатор Совета по цифровой трансформации при Минпромторге РФ Илья Тимошин
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC