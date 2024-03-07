Потери российской экономики из-за сбоев в Сети оценили в миллионы долларов
Сбои интернета наносят ощутимые удары не только по рядовым пользователям, но и по критически важным государственным отраслям, сказали в эфире НСН Александр Матвеев и Евгений Баклушин.
Директор центра мониторинга и противодействия киберугрозам IZ:SOC компании «Информзащита» Александр Матвеев в пресс-центре НСН рассказал, какие потери несет российская экономика во время глобальных сбоев Сети.
«Потери могут быть как операционные, так и финансовые. Финансовые потери обычно завязаны на каких-либо услугах. Если тот или иной функционал мессенджеров и того, что отключилось от интернета, стал недоступен для пользователей, сотрудников организаций, естественно, будет простой. Сбои глобальной Сети ведут к увеличению простоев, финансовым, репутационным потерям, нарушаются различные процессы», - пояснил Матвеев.
В свою очередь замдиректора Аналитического центра УЦСБ Евгений Баклушин в пресс-центре НСН сделал упор на то, что сбой интернета оказывает воздействие на критические сферы деятельности.
«Давайте не забывать, что, помимо пользователей, у нас есть Федеральный закон №187-ФЗ и 14 критических сфер деятельности для государства. Например, буквально два года назад сбой в интернете или хакерская атака повлияли на функциональность работы большого металлургического предприятия. В ходе остановки этого предприятия из-за нарушения работы интернета потери исчислялись сотнями миллионами долларов», - отметил он.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил, что рост утечек персональных данных связан с неграмотностью россиян и общим объемом роста данных, передает «Радиоточка НСН».
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