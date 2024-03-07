Потери российской экономики из-за сбоев в Сети оценили в миллионы долларов

В свою очередь замдиректора Аналитического центра УЦСБ Евгений Баклушин в пресс-центре НСН сделал упор на то, что сбой интернета оказывает воздействие на критические сферы деятельности.

«Давайте не забывать, что, помимо пользователей, у нас есть Федеральный закон №187-ФЗ и 14 критических сфер деятельности для государства. Например, буквально два года назад сбой в интернете или хакерская атака повлияли на функциональность работы большого металлургического предприятия. В ходе остановки этого предприятия из-за нарушения работы интернета потери исчислялись сотнями миллионами долларов», - отметил он.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил, что рост утечек персональных данных связан с неграмотностью россиян и общим объемом роста данных, передает «Радиоточка НСН».

