Россиян предостерегли от денежных потерь во время сбоев в Сети

Глобальные сбои в интернете могут вызвать проблемы с финансовыми транзакциями, при их прерывании пользователь может потерять деньги, сказал в эфире НСН Евгений Баклушин.

Заместитель директора Аналитического центра УЦСБ Евгений Баклушин в пресс-центре НСН предупредил россиян о возможной потере денег во время сбоя глобальной Сети.

Россиян предупредили об утечке данных во время глобального сбоя интернета
«Утечек действительно стало много, заметно больше, чем было ранее. Важно понимать, что их часть – это какие-то сгенерированные базы предыдущих утечек. У любого инцидента есть имя и фамилия, здесь очень важно работать с пользователями. Во время глобальных сбоев также бывают проблемы с финансовыми транзакциями. Когда транзакция прерывается, могут возникнуть финансовые потери для пользователя», - заявил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что страны Запада готовят и осуществляют массированные кибератаки в преддверии выборов президента России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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