Россиян предостерегли от денежных потерь во время сбоев в Сети
7 марта 202412:00
Дмитрий Меньшиков
Глобальные сбои в интернете могут вызвать проблемы с финансовыми транзакциями, при их прерывании пользователь может потерять деньги, сказал в эфире НСН Евгений Баклушин.
Заместитель директора Аналитического центра УЦСБ Евгений Баклушин в пресс-центре НСН предупредил россиян о возможной потере денег во время сбоя глобальной Сети.
«Утечек действительно стало много, заметно больше, чем было ранее. Важно понимать, что их часть – это какие-то сгенерированные базы предыдущих утечек. У любого инцидента есть имя и фамилия, здесь очень важно работать с пользователями. Во время глобальных сбоев также бывают проблемы с финансовыми транзакциями. Когда транзакция прерывается, могут возникнуть финансовые потери для пользователя», - заявил он.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что страны Запада готовят и осуществляют массированные кибератаки в преддверии выборов президента России, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru