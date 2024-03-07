Клименко объяснил рост утечек персональных данных неграмотностью россиян

Зачастую причиной утечки данных становится цифровая неграмотность россиян: 95% придумывают примитивные пароли, сказал в эфире НСН Герман Клименко.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН заявил, что рост утечек персональных данных связан с неграмотностью россиян и общим объемом роста данных.

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«Сейчас объемы данных стали расти, в том числе финансовых. Мне кажется, что количество утечек данных прямо пропорциональны росту объема этих данных. Поражает уровень необучаемости наших граждан. Как был пароль “1234” у 95% россиян, так и остался. Одно дело, когда утекла база данных “Яндекс.Еды”, другое дело, когда утекли данные Сбербанка. И то, и другое в целом не смертельно. Есть серьезная проблематика, но, повторюсь, уровень утечек определяется наличием роста данных и неграмотностью наших граждан», - сказал Клименко.

Ранее заместитель директора Аналитического центра УЦСБ Евгений Баклушин предупредил россиян о возможной потере денег во время сбоя глобальной Сети, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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