Россиян предупредили об утечке данных во время глобального сбоя интернета

Количество кибератак и утечек данных выросло в 2023 году, чтобы их минимизировать, необходимо осуществлять своевременный мониторинг и реагирование, заявил НСН Александр Матвеев.

Директор центра мониторинга и противодействия киберугрозам IZ:SOC компании «Информзащита» Александр Матвеев в пресс-центре НСН заявил, что во время глобальных сбоев интернета возможны утечки данных пользователей.

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«Стоит говорить про утечки персональных данных, связанные с реализацией угроз информационной безопасности. За прошлый год количество утечек увеличилось, равно как и количество атак. От этого никто не застрахован. Для того, чтобы минимизировать количество утечек, необходимо применять своевременный мониторинг, реагирование и в принципе обеспечивать общую информационную безопасность путем внедрения различных средств», - сказал он.

Ранее глава Минпровещения Сергей Кравцов заявил, что курс о противодействии киберугрозам войдет в новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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