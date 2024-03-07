Россиян предупредили об утечке данных во время глобального сбоя интернета
Количество кибератак и утечек данных выросло в 2023 году, чтобы их минимизировать, необходимо осуществлять своевременный мониторинг и реагирование, заявил НСН Александр Матвеев.
Директор центра мониторинга и противодействия киберугрозам IZ:SOC компании «Информзащита» Александр Матвеев в пресс-центре НСН заявил, что во время глобальных сбоев интернета возможны утечки данных пользователей.
«Стоит говорить про утечки персональных данных, связанные с реализацией угроз информационной безопасности. За прошлый год количество утечек увеличилось, равно как и количество атак. От этого никто не застрахован. Для того, чтобы минимизировать количество утечек, необходимо применять своевременный мониторинг, реагирование и в принципе обеспечивать общую информационную безопасность путем внедрения различных средств», - сказал он.
Ранее глава Минпровещения Сергей Кравцов заявил, что курс о противодействии киберугрозам войдет в новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Мурманском опрокинулся пассажирский автобус
- МИД Германии предостерег немцев от поездок в Россию
- Туск: Польша не будет закрывать границу для товаров с Украины
- Депутат Лантратова предложила ввести в России сертификат для беременных
- Юлия Снигирь снялась в новой экранизации «Преступления и наказания»
- Путин пошутил, что Греф заменяет ему умную колонку Сбера
- СК РФ разыскивает более 700 иностранных наемников из состава ВСУ
- Российские гимнасты лишились возможности отобраться на Олимпийские игры
- Февраль 2024 года стал самым теплым в мире
- Правительство РФ повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru