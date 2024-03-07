«Возьмемся за рубильник»: Отключение России от глобальной Сети признали возможным
7 марта 202413:18
Дмитрий Меньшиков
У России есть и ресурсы, и технологии для того, чтобы в случае необходимости отключиться от внешнего интернет-пространства, сказал в эфире НСН Александр Матвеев.
Директор центра мониторинга и противодействия киберугрозам IZ:SOC компании «Информзащита» Александр Матвеев в пресс-центре НСН оценил вероятность отключения России от глобальной Сети.
«Такое возможно, нельзя исключать никаких рисков. С точки зрения технической возможности это также реализуемо, нам известно о том, что такое оборудование технически существует. Если оно будет установлено в ключевых точках, которые отделяют нас от внешнего интернет-пространства, то в какой-то момент некий рубильник включить действительно можно. В том числе, есть подозрения, что некоторые последние сбои были связаны отчасти с перенастройкой этого оборудования. У России есть и ресурсы, и технологии для этого», — сказал Матвеев.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил, что рост утечек персональных данных связан с неграмотностью россиян и общим объемом роста данных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru