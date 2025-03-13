Юбилейное шоу Вадима Самойлова

17.03.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная юбилейному шоу музыканта, основателя и лидера легендарной рок-группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова.

В 2025 году Вадиму Самойлову исполняется 60 лет. Легендарный музыкант отметит свой юбилей грандиозным концертным туром, во время которого поклонники артиста увидят масштабное юбилейное шоу, наполненное личной историей. На концертах прозвучат любимые хиты «Агаты Кристи», композиции из сольных альбомов и абсолютно новые песни.

Кстати, недавно Вадим Самойлов записал с жемчужиной Свердловского рок-клуба Настей Полевой кавер на песню Насти Полевой и Евгения Кормильцева «На счастье» из альбома 1992 года «Невеста».

На площадке пресс-центра НСН Вадим Самойлов впервые расскажет о юбилейном шоу, интересном дуэте и дальнейших творческих планах.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



















