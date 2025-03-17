«Хиты и Свердловский рок-клуб»: Вадим Самойлов о сюрпризах юбилейного шоу
Вадим Самойлов сообщил НСН, что в юбилейном концерте представит хиты группы «Агата Криста», сольное творчество, а также музыкальные новинки.
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в пресс-центре НСН рассказал, что в его юбилейной концертной программе будет много личного, в Москве и Санкт-Петербурге музыканта также поддержат друзья из Свердловского рок-клуба.
«Концерты Москве и Санкт-Петербурге уникальны тем, что туда прилетят легендарные музыканты Свердловского клуба – группы "Урфин Джюс", "Егор Белкин и Друзья", Настя Полева. Это большая честь, что у моих старших друзей есть возможность выступить. Я буду со всеми выступать, подпевать, подыгрывать на клавишах и гитарах. По формату это большое масштабное профессиональное шоу, в котором много композиций, видеоинсталляций, света. Мы начинаем со старых композиций «Агаты Кристи» из 1985-1986 года, доходим до современности, звучат композиции из моих сольных альбомах, новинки, потом снова откатываемся обратно. В хитовом блоке поем "Ковер вертолет", "Сказочную тайгу". Шоу вместе с гостями в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве продлится примерно три часа. Это классический концерт, но в нем будет чуть больше личного», - заявил он.
Концерты музыканта в Санкт-Петербурге в клубе «А2» пройдут 29 и 30 марта. В Москве Самойлов выступит 4 и 5 апреля в ДК им. Горбунова, передает «Радиоточка НСН»
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