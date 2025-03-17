«Дело не в деньгах»: Вадим Самойлов о ходе регистрации товарного знака «Агата Кристи»
Вадим Самойлов сообщил НСН, что решил зарегистрировать товарный знак группы «Агата Кристи», чтобы бороться с контрафактом.
Название группы «Агата Кристи» полностью повторяет имя английской писательницы, что осложняет для коллектива получение товарного знака, однако эта работа продолжается, в пресс-центре НСН основатель и лидер музыкальной группы Вадим Самойлов.
«Мы в процессе регистрации товарного знака. В ближайшие два месяца у нас планируется еще одно заседание по этому поводу в Роспатенте. Дело ожидаемо было непростое, основная сложность заключается в том, что у писательницы Агаты Кристи зарегистрированы практически все виды деятельности, даже те, которые не эксплуатируются. Например, она не ездит с концертами, однако у нее все зарегистрировано, и чтобы получить формальное решение, нужно предпринимать много юридических шагов. Я занялся этим, поскольку слишком много различного контрафакта находится в интернете – футболки и другие вещи, обидно. Дело не в деньгах, просто хочется, чтобы было стильно, чтобы вся атрибутика соответствовала единому почерку группы. », - рассказал он.
Как добавил музыкант, на предстоящих юбилейных концертах у фанатов «Агаты Кристи» будет приобрести новый мерч
«Ничто нас сегодня не ограничивает в том, чтобы делать мерч, он будет представлен на концерте в Санкт-Петербурге и Москве. Мерч будет простым, посвящен будет тому, что Вадиму Самойлову из "Агаты Кристи" 60 лет», - пояснил Самойлов.
Ранее он также заявил «Радиоточке НСН», что песню-шлягер всегда выделяет узнаваемое звучание с первой ноты, она должна быть достаточно яркой, но не надоедать слушателю.
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