«Узнаваемость и динамика»: Лидер «Агаты Кристи» о рецепте создания успешного хита

Хит отличает оригинальная аранжировка и краткость формы, также в такой песне должна быть органическая динамика, рассказал НСН Вадим Самойлов.

Песню-шлягер всегда выделяет узнаваемое звучание с первой ноты, она должна быть достаточно яркой, но не надоедать слушателю, пояснил в пресс-центре НСН основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

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«Есть формальные признаки, и есть метафизические. Формальные, если говорим о шлягере – это узнаваемость с первой ноты, тема, какое-то звуковое, аранжировочное решение, которое мозг сразу же воспринимает, как отличительное. Нужно, чтобы звуковая дорожка начиналась уникально и музыкально, чтобы человек мог это напеть. Должно быть определенное мастерство и краткость формы: это должно быть не очень длинное произведение, но яркое, и которое не надоедает слушателю. Оно не должно всё время быть на одной ноте, должна быть органическая динамика. И должны быть запоминающие фразы, которые человек запомнит и будет напевать», - пояснил он.

Ранее Самойлов рассказал «Радиоточке НСН», что в его юбилейной концертной программе будет много личного, в Москве и Санкт-Петербурге музыканта на сцене также поддержат друзья из Свердловского рок-клуба.

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ФОТО: НСН
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