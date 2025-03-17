«Русский рок жив!»: Вадим Самойлов рассказал о «буме» рок-музыки в регионах

«Русский рок, бесспорно, жив, и никуда он не делся. И покуда есть парни, которые играют на барабанах, гитарах и поют, никуда он не пропадет. Конечно, современная музыкальная медиасреда – прежде всего, коммерческая. И ТВ, и радио, они вынуждены придерживаться определенных трендов. Я много внимания уделяю молодым группам, провожу благотворительные проекты, в том числе был проект «Рок-герой», совместный с «НАШИМ Радио». Я очень много езжу членом жюри по различным фестивалям. И я наблюдаю бум вокально-инструментальных ансамблей. Более того, наблюдаю бум интереса к року у молодежи, особенно у провинциальной молодежи», - поделился наблюдениями музыкант.

По его словам, рок-музыка новой волны буквально расцветает в провинциальных городках, как это уже происходило в 1970-х годах.

«В 100 км от Екатеринбурга есть городской округ Богданович и райцентр Бараба, где я, будучи студентом, собирал картошку. И там есть рок-клуб, где проходят межрегиональный областной фестиваль детской рок-музыки. Там есть детки от 14 лет. Они поют, конечно, каверы, но и сочиняют сами. Могу сказать, что в отличие от столичных ребят, которые всё делают стильно, но не трогательно, у тех ребят есть запал воина: прямо читается, что они готовы навести новый порядок. Расцвет рок-ансамблей из глубинки наблюдался с середины 1970-х годов. И в начале 1980-х появилось то, что мы считаем сейчас классическим русским роком. Думаю, и сейчас мы стоим на пороге подобных событий. И поэт, который в музыкальном рок-бэнд жанре изъясняет свою позицию, он снова появится, и поколение начнет говорить», - отметил Валим Самойлов.

Ранее он также заявил «Радиоточке НСН», что хит отличает оригинальная аранжировка и краткость формы, также в такой песне должна быть органическая динамика.

