«Хороший фильм, а не байопик»: Вадим Самойлов о планах снять фильм о творческом пути

«Предложения начали сразу поступать, но мне бы не хотелось делать какую-то поверхностную историю. Наверное, было бы любопытно сделать что-то такое, но я слишком требовательно отношусь к любому своему проявлению, а тем более к такому новому, как кинопродюсер или киноактер. У меня всегда высокая планка, если когда-нибудь будет снято кино на эту тему, я хотел бы, чтобы оно, прежде всего, было интересным фильмом, а уже во вторую очередь – байопиком или нет. Уже сняли байопик про "Комбинацию", "Руки Вверх!", не хочу быть на волне моды, позволю себе какую-то паузу, но сделаю что-то очень хорошее, настоящее и, с точки зрения искусства, глубокое. Хотелось бы больше художественной составляющей, переживания героев интересно показывать, а не просто хронологию музыкальной истории», - сообщил он.

Ранее Самойлов также заявил «Радиоточке НСН», что русский рок жив и будет развиваться благодаря новому поколению музыкантов, которые живут в регионах.

