2.09.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Убийства в детском саду. Как обеспечить безопасность в школьных и дошкольных учреждениях»

Только в Москве в 2020-2021 учебном году в детских садах, школах и колледжах будут обучаться 1,5 млн детей. Но праздник 1-го сентября омрачила новость из подмосковного Воскресенска, где 31 августа мужчина зарезал воспитателя в детском саду. От полученных травм она погибла на месте. А ранее в Нарьян-Маре 36-летний мужчина, вооружённый ножом, зарезал шестилетнего мальчика во время тихого часа в детском саду. Охрана учреждения пропустила его, так как приняла за одного из родителей.

Кто несет ответственность за безопасность детей в школах и детских садах?

Какие меры безопасности предприняты школьными и дошкольными учреждениями в новом учебном году?

В условиях пандемии движение учащихся в школах будет организовано через все входы, в том числе запасные. Как они будут охраняться и кем?

Как будет осуществляться проход родителей в школы и детские сады в период пандемии?

Участники пресс-конференции:

Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец

Приглашены:

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 2.09.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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