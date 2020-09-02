Названы новые меры безопасности в российских школах

«В подготовке к учебному году были привлечены все структуры, кинологическое обследование каждого объекта, запрет на ремонтные работы, чтобы под видом этих работ ничего не могло произойти, соответствующая подготовка в связи с коронавирусом. Была проделана огромная работа над расписанием, развели потоки и группы людей. Были открыты вторые входы, где это необходимо. Они обеспечены постами охраны, но там, где есть деньги у образовательной организации. В Москве в настоящий момент это услуга стоит 135 тысяч рублей за пост невооруженной охраны в месяц. Там, где нет возможности выставить охранника, там школа выставляет администратора», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2020-2021 учебном году в детских садах, школах и колледжах будут обучаться свыше 1,5 миллионов детей.

