Названы новые меры безопасности в российских школах
Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский рассказал, какие меры безопасности предприняты образовательными учреждениями в новом учебном году.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в режиме онлайн проходит пресс-конференция на тему: «Убийства в детском саду. Как обеспечить безопасность в школьных и дошкольных учреждениях».
Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский рассказал, что российские школы развели потоки людей, сделав расписание более гибким, а также открыли вторые входы на территорию.
«В подготовке к учебному году были привлечены все структуры, кинологическое обследование каждого объекта, запрет на ремонтные работы, чтобы под видом этих работ ничего не могло произойти, соответствующая подготовка в связи с коронавирусом. Была проделана огромная работа над расписанием, развели потоки и группы людей. Были открыты вторые входы, где это необходимо. Они обеспечены постами охраны, но там, где есть деньги у образовательной организации. В Москве в настоящий момент это услуга стоит 135 тысяч рублей за пост невооруженной охраны в месяц. Там, где нет возможности выставить охранника, там школа выставляет администратора», - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Москве в 2020-2021 учебном году в детских садах, школах и колледжах будут обучаться свыше 1,5 миллионов детей.
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