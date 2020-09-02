Эксперт объяснил, почему стало возможным убийство в детсаду Воскресенска
Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский рассказал, что наличие удостоверения охранника недостаточно для охраны образовательной организации.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в режиме онлайн проходит пресс-конференция на тему: «Убийства в детском саду. Как обеспечить безопасность в школьных и дошкольных учреждениях».
В подмосковном Воскресенске 31 августа мужчина зарезал свою супругу-воспитателя в детском саду. От полученных травм она погибла на месте.
Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский рассказал, что женщина-охранник, работающая в том учреждении, имела все необходимые документы для работы. Однако, по его словам, одни только документы не гарантируют безопасности на объекте.
«У охранной организации была лицензия на деятельность по охране объектов, в отношении которых предъявлены требования по антитеррористической защищенности. У фирмы были все документы. Женщина-охранник имеет удостоверение и карточку частного охранника, кнопку она нажала сразу, как только обнаружила, что происходит правонарушение. Единственный огрех, который мне бросился в глаза, из информации по СМИ, она допустила супруга работника организации. Он заявил, что ему нужно забрать ключи у этой жены. Конечно, признаем откровенно, он в любом случае туда, наверное, попал бы. Но еще раз добавлю, наличие удостоверения охранника мало для охраны образовательной организации», - отметил он.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН Саминский сообщил о мерах, которые были предприняты в школах для обеспечения безопасности.
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