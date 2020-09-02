Эксперт объяснил, почему стало возможным убийство в детсаду Воскресенска

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в режиме онлайн проходит пресс-конференция на тему: «Убийства в детском саду. Как обеспечить безопасность в школьных и дошкольных учреждениях».

В подмосковном Воскресенске 31 августа мужчина зарезал свою супругу-воспитателя в детском саду. От полученных травм она погибла на месте.

Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский рассказал, что женщина-охранник, работающая в том учреждении, имела все необходимые документы для работы. Однако, по его словам, одни только документы не гарантируют безопасности на объекте.