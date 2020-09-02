Определены основные признаки потенциального убийцы в школе

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла онлайн пресс-конференция на тему: «Убийства в детском саду. Как обеспечить безопасность в школьных и дошкольных учреждениях».

Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский рассказал на пресс-конференции в НСН, как можно вычислить потенциального убийцу еще на пороге школы.

«Все, кто совершал убийства в школах, были опоздавшими. Опоздавших нужно обязательно досматривать ручным металлодетектором. Среди сотен убийц не было ни одного пришедшего к 8 утра. Все опоздавшие», - сказал Саминский.