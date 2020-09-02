Определены основные признаки потенциального убийцы в школе
Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский назвал признаки, по которым можно вычислить потенциального школьного убийцу.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла онлайн пресс-конференция на тему: «Убийства в детском саду. Как обеспечить безопасность в школьных и дошкольных учреждениях».
Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский рассказал на пресс-конференции в НСН, как можно вычислить потенциального убийцу еще на пороге школы.
«Все, кто совершал убийства в школах, были опоздавшими. Опоздавших нужно обязательно досматривать ручным металлодетектором. Среди сотен убийц не было ни одного пришедшего к 8 утра. Все опоздавшие», - сказал Саминский.
При этом, по его словам, потенциальный убийца обычно идет отдельно от общего потока. Как правило, отметил эксперт, подражатели «колумбайнерам» носят черные перчатки без пальцев.
«Берцы, большие черные балахоны или плащи», - описал эксперт внешний вид вероятного преступника.
Саминский отметил, что такой человек должен быть однозначно остановлен еще на входе. По его словам, охранник в таком случае сразу должен нажимать кнопку и вызывать Росгвардию.
В апреле 1999 года в американской школе «Колумбайн» двое учеников застрелили 13 человек, ранили более 20, а затем покончили с собой. Трагедия стала широко известной и вызвала дискуссию об огнестрельном оружии в США. Впоследствии у двух убийц из школы появились «последователи» по всему миру.
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