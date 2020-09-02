В детских садах не будут устанавливать металлодетекторы
Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский напомнил, что у охранников есть ручные детекторы, работающие не менее эффективно.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась онлайн пресс-конференция на тему: «Убийства в детском саду. Как обеспечить безопасность в школьных и дошкольных учреждениях»
Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский рассказал, что у охраны есть ручной металлодетектор, которым сотрудник вправе рассмотреть посетителя.
«Установка металлодетекторов в детских садах в настоящий момент не рассматривается. Такой надобности как в школах, в детских садах, их, наверное, нет. На каждом посту есть ручной металлодетектор. Прибор прекрасно показывает себя за все время использования. Он находится у каждого охранника при себе. При любом подозрении охранник может рассмотреть каждого вошедшего. А ш школах есть рамочные металлодетекторы. Их сотни, особенно в школах, где располагались избирательные участки», - добавил он.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН ее участники пожаловались на проблемы с финансированием обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.
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