В детских садах не будут устанавливать металлодетекторы

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась онлайн пресс-конференция на тему: «Убийства в детском саду. Как обеспечить безопасность в школьных и дошкольных учреждениях»

Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский рассказал, что у охраны есть ручной металлодетектор, которым сотрудник вправе рассмотреть посетителя.