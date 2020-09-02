Эксперты заявили о недостаточном финансировании безопасности в школе

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась онлайн пресс-конференция на тему: «Убийства в детском саду. Как обеспечить безопасность в школьных и дошкольных учреждениях».

Заместитель руководителя Центра профилактики правонарушений, член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Андрей Булычев заявил о слабом объеме финансирования безопасности в школах.

«На данный момент финансирование безопасности в школах осуществляется не в полном объеме, и когда в регионах возникают вопросы о внедрении технических средств охраны, то зачастую дается один и тот же ответ, что нет финансирования. Естественно, за счет родителей. Но это не решение вопроса», - добавил он.