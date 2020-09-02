Эксперты заявили о недостаточном финансировании безопасности в школе

Участники пресс-конференции НСН пожаловались на проблемы с финансированием безопасности в образовательных учреждениях.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась онлайн пресс-конференция на тему: «Убийства в детском саду. Как обеспечить безопасность в школьных и дошкольных учреждениях».

Заместитель руководителя Центра профилактики правонарушений, член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Андрей Булычев заявил о слабом объеме финансирования безопасности в школах.

«На данный момент финансирование безопасности в школах осуществляется не в полном объеме, и когда в регионах возникают вопросы о внедрении технических средств охраны, то зачастую дается один и тот же ответ, что нет финансирования. Естественно, за счет родителей. Но это не решение вопроса», - добавил он.

Названы новые меры безопасности в российских школах

Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский сообщил, что введение отдельного пункта в нацпроекте «Образование» могло бы усилить внимание к проблемам недофинансирования безопасности.

«У нас есть национальный проект «Образование», уже 4 года я выступаю инициатором того, чтобы в этом проекте ввести отдельную колонку «безопасность и охрана образовательных организаций». И целевым образом субсидировать регионы по выполнению всех требований и постановлений. Помощь из федерального бюджета могла бы существенно улучшить ситуацию в стране, так как сейчас финансирование безопасности осуществляется из регионального бюджета», - добавил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Сергей Саминский объяснил, что наличие удостоверения охранника мало для охраны образовательной организации.

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ТЕГИ:БезопасностьПресс-конференция НСН
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