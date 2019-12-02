2.12.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Убьет ли WADA российский спорт?»

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие 4 года, а также лишить возможности проводить их на своей территории. Российским спортсменам же предлагается в очередной раз доказывать свою непричастность к допинговым манипуляциям и употреблению запрещенных препаратов. Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в старой базе данных московской антидопинговой лаборатории. В первую очередь это грозит возможным участием российских спортсменов на Олимпийских Играх в Токио только под нейтральным флагом и пропуском чемпионата мира по футболу 2022 года. Кроме того, под вопросом может оказаться проведение четырех матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, финала Лиги чемпионов в 2021 году, чемпионата мира по волейболу в 2022 году, чемпионата мира по хоккею и Универсиады в 2023 году, а также чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году в Казани. Многие российские политики уверены, что дело вовсе не в борьбе с допингом, а в политических выпадах против России.

Что послужило причиной новых санкций от WADA?

Какое будущее ждёт RUSADA и сможет ли оно повлиять на возможное отстранение России от международных соревнований?

Что ждёт российский спорт в случае применения к России рекомендуемых санкций?

Сможет ли Россия организовывать свои международные соревнования и какие у них перспективы?

Как Россия может защитить свою честь и честь своих спортсменов перед обвинениями в допинговых махинациях?

В Токио под нейтральным флагом?

Участники пресс-конференции:

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, чемпионка мира, действующая рекордсменка мира Ирина Привалова;

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Алексей Иванов;

Заслуженный тренер СССР, член высшего экспертного совета Союза конькобежцев России Борис Васильковский;

Экс-руководитель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), президент фонда "Гераклион" Сергей Еремин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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