Россия ожидает новых «козырей» WADA
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Убьет ли WADA российский спорт?».
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года, а также лишить возможности проводить их на своей территории. Российским спортсменам же предлагается в очередной раз доказывать свою непричастность к допинговым манипуляциям и употреблению запрещенных препаратов. Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в старой базе данных московской антидопинговой лаборатории. В первую очередь это грозит возможным участием российских спортсменов на Олимпийских Играх в Токио только под нейтральным флагом и пропуском чемпионата мира по футболу 2022 года. Исполком WADA должен принять решение о санкциях в отношении РУСАДА 9 декабря на заседании в Париже.
Президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН заявил, что WADA готовит новые выпады в отношении российского спортивного сообщества.
«К этому сроку, предположим 9 [декабря], наверняка появятся еще определенные козыри, о которых мы не знаем. Скорее всего, один из козырей – предъявят, что у нас в разных федерациях работают тренерами люди, которые были пойманы на допинге… Мне намекнули, что этот козырь будет. Там есть еще определенные козыри, но все они сразу не вытащат. Они если выбрасывают, то один козырь. Что с этим делать, это нашим руководителям решать», - сказал Любимов.
Отметим, что многие российские политики уверены, что дело вовсе не в борьбе с допингом, а в политических выпадах против России.
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