Россия ожидает новых «козырей» WADA

Президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН заявил, что WADA готовит новые выпады в отношении российского спортивного сообщества.

«К этому сроку, предположим 9 [декабря], наверняка появятся еще определенные козыри, о которых мы не знаем. Скорее всего, один из козырей – предъявят, что у нас в разных федерациях работают тренерами люди, которые были пойманы на допинге… Мне намекнули, что этот козырь будет. Там есть еще определенные козыри, но все они сразу не вытащат. Они если выбрасывают, то один козырь. Что с этим делать, это нашим руководителям решать», - сказал Любимов.

Отметим, что многие российские политики уверены, что дело вовсе не в борьбе с допингом, а в политических выпадах против России.







