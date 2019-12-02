Васильковский призвал отказаться от Олимпиады в пользу чемпионатов мира
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Убьет ли WADA российский спорт?».
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года и лишить ее возможности проводить спортивные состязания на своей территории. Российским спортсменам же предлагается в очередной раз доказывать свою непричастность к допинговым манипуляциям и употреблению запрещенных препаратов. Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в старой базе данных московской антидопинговой лаборатории. В первую очередь это грозит возможным участием российских спортсменов на Олимпийских Играх в Токио только под нейтральным флагом.
Заслуженный тренер СССР, член высшего экспертного совета Союза конькобежцев России Борис Васильковский в эфире НСН заявил, что Олимпиады тормозят развитие российского конькобежного спорта.
«Год назад на этой же площадке я призывал конькобежцев не участвовать в Олимпийских играх. Потому что более унизительных условий, которые нам предъявил МОК (Международный олимпийский комитет – прим. НСН) трудно себе представить. Конькобежцы завоевали на Олимпиаду 19 лицензий, а пригласили [для участия] трех человек. Кто пригласил? Олимпийский комитет. И кого пригласили? Третий состав [спортсменов]… В результате, эта унизительная Олимпиада, которая прошла, практически тормозит развитие нашего скоростного бега на коньках, потому что сильнейшие не участвуют», - сказал Васильковский.
Ранее в эфире НСН президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов заявил, что WADA готовит новые выпады в отношении российского спортивного сообщества.
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