Васильковский призвал отказаться от Олимпиады в пользу чемпионатов мира

«Год назад на этой же площадке я призывал конькобежцев не участвовать в Олимпийских играх. Потому что более унизительных условий, которые нам предъявил МОК (Международный олимпийский комитет – прим. НСН) трудно себе представить. Конькобежцы завоевали на Олимпиаду 19 лицензий, а пригласили [для участия] трех человек. Кто пригласил? Олимпийский комитет. И кого пригласили? Третий состав [спортсменов]… В результате, эта унизительная Олимпиада, которая прошла, практически тормозит развитие нашего скоростного бега на коньках, потому что сильнейшие не участвуют», - сказал Васильковский.

Ранее в эфире НСН президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов заявил, что WADA готовит новые выпады в отношении российского спортивного сообщества.

