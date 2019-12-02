Заслуженный тренер России: WADA — это канадско-американская мафия
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Убьет ли WADA российский спорт?».
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года и лишить ее возможности проводить спортивные состязания на своей территории. Российским спортсменам же предлагается в очередной раз доказывать свою непричастность к допинговым манипуляциям и употреблению запрещенных препаратов. Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в старой базе данных московской антидопинговой лаборатории. В первую очередь это грозит возможным участием российских спортсменов на Олимпийских Играх в Токио только под нейтральным флагом.
Заслуженный тренер России по легкой атлетике Алексей Иванов в эфире НСН призвал российское спортивное руководство перестать подчиняться канадско-американской мафии – WADA.
«Давайте говорить, где родилась WADA - это канадско-американская мафия, и это уже надо в открытую заявлять. Она, по сути, руководит всем спортом мира. Мне непонятно, почему нашими спортивными руководителями руководит WADA. Она руководит: Олимпийским комитетом, федерациями, в том числе и нашими руководителями. Я не понимаю, как в отношении наших лучших тренеров нам приказывает WADA: «Будьте любезны, чтобы они больше никогда не тренировали». Это что такое происходит? Как вены вскрыли и, пока кровь выходит, они будут хохотать над нами. Почему мы идем на поводу у WADA?» - сказал Иванов.
При этом, он добавил, что необходимо отказаться от участия в Олимпийских играх и одновременно проводить свои российские состязания.
«Нам нужно уйти из Олимпиады и ничего там не платить, а проводить наши российские соревнования параллельно Олимпийским играм. И всем ребятам, которые будут показывать результаты выше, чем на Олимпиаде, поднимать флаг, играть гимн, хлопать и награждать в соответствии. Сколько можно стоять на коленях перед этой WADA?! Это американо-канадская WADA и пока она будет с нами так, ничего не поменяется», - считает заслуженный тренер России.
Отметим, что многие российские политики уверены, что дело вовсе не в борьбе с допингом, а в политических выпадах против России.
Ранее в эфире НСН заслуженный тренер СССР, член высшего экспертного совета Союза конькобежцев России Борис Васильковский заявил, что Олимпиады тормозят развитие российского конькобежного спорта и также призвал отказаться от Олимпиады.
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