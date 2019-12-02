Заслуженный тренер России: WADA — это канадско-американская мафия

«Давайте говорить, где родилась WADA - это канадско-американская мафия, и это уже надо в открытую заявлять. Она, по сути, руководит всем спортом мира. Мне непонятно, почему нашими спортивными руководителями руководит WADA. Она руководит: Олимпийским комитетом, федерациями, в том числе и нашими руководителями. Я не понимаю, как в отношении наших лучших тренеров нам приказывает WADA: «Будьте любезны, чтобы они больше никогда не тренировали». Это что такое происходит? Как вены вскрыли и, пока кровь выходит, они будут хохотать над нами. Почему мы идем на поводу у WADA?» - сказал Иванов.

При этом, он добавил, что необходимо отказаться от участия в Олимпийских играх и одновременно проводить свои российские состязания.

«Нам нужно уйти из Олимпиады и ничего там не платить, а проводить наши российские соревнования параллельно Олимпийским играм. И всем ребятам, которые будут показывать результаты выше, чем на Олимпиаде, поднимать флаг, играть гимн, хлопать и награждать в соответствии. Сколько можно стоять на коленях перед этой WADA?! Это американо-канадская WADA и пока она будет с нами так, ничего не поменяется», - считает заслуженный тренер России.

Отметим, что многие российские политики уверены, что дело вовсе не в борьбе с допингом, а в политических выпадах против России.

Ранее в эфире НСН заслуженный тренер СССР, член высшего экспертного совета Союза конькобежцев России Борис Васильковский заявил, что Олимпиады тормозят развитие российского конькобежного спорта и также призвал отказаться от Олимпиады.







