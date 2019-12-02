Привалова: Наши спортсмены могли бы участвовать в Олимпиаде от Белоруссии и Казахстана

«Сейчас люди стремятся выступить на Олимпиаде и, многим из них, на самом деле, не сильно важно, в каком они будут статусе, им хочется там просто выступить. Возможно, это связано с тем, что [в стране] происходит небольшой упадок патриотизма», - сказала она.

При этом, она предложила, в случае принятия решения российским руководством о бойкотировании Олимпийских игр в Токио в 2020 году, дать возможность российским спортсменам участвовать в соревнованиях от дружественных РФ стран.

«Может быть, если будет принято такое решение, тем людям, которые хотят [принять участие в Олимпиаде], дать им возможность участвовать за Белоруссию, Казахстан или других», - пояснила Привалова.

Ранее в эфире НСН заслуженный тренер СССР, член высшего экспертного совета Союза конькобежцев России Борис Васильковский призвал отказаться от Олимпиады. Заслуженный тренер России по легкой атлетике Алексей Иванов также заявил о необходимости отказаться от участия в Олимпийских играх и одновременно проводить свои российские состязания.



