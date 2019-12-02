Эксперты обсуждают ущерб, который наносит WADA российскому спорту

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему «Убьет ли WADA российский спорт?»

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие 4 года, а также лишить возможности проводить их на своей территории. Российским спортсменам же предлагается в очередной раз доказывать свою непричастность к допинговым манипуляциям и употреблению запрещенных препаратов. Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в старой базе данных московской антидопинговой лаборатории. В первую очередь это грозит возможным участием российских спортсменов на Олимпийских Играх в Токио только под нейтральным флагом и пропуском чемпионата мира по футболу 2022 года.

Кроме того, под вопросом может оказаться проведение четырех матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, финала Лиги чемпионов в 2021 году, чемпионата мира по волейболу в 2022 году, чемпионата мира по хоккею и Универсиады в 2023 году, а также чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году в Казани. Многие российские политики уверены, что дело вовсе не в борьбе с допингом, а в политических выпадах против России.

К беседе в пресс-центре НСН приглашены:

· Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, чемпионка мира, действующая рекордсменка мира Ирина Привалова;

· Заслуженный тренер России по легкой атлетике Алексей Иванов;

· Заслуженный тренер СССР, член высшего экспертного совета Союза конькобежцев России Борис Васильковский;

· Президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов.

В ходе пресс-конференции они расскажут, что послужило причиной новых санкций от WADA; дадут свои прогнозы какое будущее ждёт РУСАДА и сможет ли оно повлиять на возможное отстранение России от международных соревнований; что ждёт российский спорт в случае применения к России рекомендуемых санкций, а также как Россия может защитить свою честь и честь своих спортсменов перед обвинениями в допинговых махинациях.



