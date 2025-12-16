«Психологическая ассоциация США говорит о том, какие заболевания может провоцировать нейросеть. Прямых диагнозов нет. Медицина не фиксирует таких случаев. Однако известно, что уже имеющиеся у человека проблемы обостряются из-за нейросетей в несколько раз. Рост тревожности и депрессии при длительном использовании нейросетей повышается на 27% в особенности у подростков. ВОЗ говорит о том, что инженерное взаимодействие формирует зависимость, схожую с "дофаминовой петлей". На 19% растет изоляция. Пользователи чатов с ИИ уменьшают частоту общения с людьми», — сказал собеседник НСН.

Компания OpenAI совместно с ключевым инвестором Microsoft оказалась в центре судебного разбирательства, связанного с инцидентом в штате Коннектикут. По версии истцов, чат‑бот ChatGPT усугубил психические расстройства пользователя, что в конечном итоге привело к убийству его матери и собственной гибели.

Параллельно исследования показывают: чат‑боты периодически затрагивают опасные темы — от насилия до самоповреждения. При этом наблюдается тревожная тенденция среди американской молодежи: подростки все сильнее эмоционально привязываются к нейросетям.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила НСН, что люди, которые обращаются в письменном виде к ChatGPT, иногда склонны немного преувеличивать свою симптоматику.

