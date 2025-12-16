Нейросети снижают способность принятия самостоятельных решений на 21%
Игорь Трунов рассказал НСН, что 29% взрослых людей обращаются к нейросетям из-за нехватки эмоциональной поддержки в реальной жизни.
Взрослые люди, которые часто используют нейросети в повседневной жизни, сталкиваются с «когнитивной ленью», сказал в пресс-центре НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
«Исследования Гарвардского университета говорят о том, что взрослые, которые часто используют ИИ, поражаются "когнитивной ленью". Искусственный интеллект снижает самостоятельность в принятии решений на 21%. Та самая "дофаминовая петля" — ловушка для мозга, заставляющая повторять процессы, не требующие усилий, ради вознаграждения. Отмечается, что 29% взрослых людей обращаются к нейросетям из-за нехватки эмоциональной поддержки в реальной жизни», — сказал собеседник НСН.
OpenAI и Microsoft ранее стали ответчиками по судебному делу, связанному с преступлением в Коннектикуте. Истцы заявляют, что взаимодействие с ChatGPT способствовало обострению психических расстройств пользователя, что привело к трагическому исходу — убийству матери и самоубийству. Дополнительные исследования демонстрируют: чат‑боты периодически генерируют контент, касающийся насилия и самоповреждения, а среди подростков США наблюдается рост эмоциональной привязанности к нейросетям.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, что опытный психолог может выяснить проблему человека в ходе диалога, нейросети же пока способны только помочь структурировать информацию и смоделировать ситуацию, чтобы посмотреть на нее под другим углом.
