12.11.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Таблетка от ожирения. Конкуренция фармы за рынок препаратов и борьба с заболеваемостью.»
Каждый третий россиянин страдает от ожирения, ориентировочно, столько же имеют избыточную массу тела. По сообщениям СМИ, на 1 января 2025 года в РФ проживают более 3 миллионов человек с ожирением, за последний год число их стало больше на 600 тысяч. Тем временем на рынке фармы растет конкуренция среди препаратов для лечения ожирения.
По прогнозам, к началу 2030-х он достигнет $150 млрд. Как ожидается, во многом это произойдет благодаря активному внедрению терапии на основе GLP-1, глюкагоноподобного пептида-1, который отвечает за регулирование глюкозы в крови. В настоящее время главными конкурентами на рынке остаются американская фармкомпания и датская, производители популярных препаратов для лечения ожирения.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Существует ли сегодня реальная вакцина от ожирения?
- Как много людей сегодня страдают от лишнего веса?
- Действительно ли ожирение можно сравнивать по опасности с онкологией?
- Насколько быстро можно стройнеть и главное, как?
- Кто чаще страдает избыточным весом и ожирением: мужчины или женщины?
- Как много детей сегодня страдают от лишнего веса?
- Насколько липосакции сегодня пользуются популярностью?
- Какие болезни вызывает избыточная масса тела?
- Почему люди заедают стресс?
- Можно ли проблемы лишнего веса считать психосоматическими?
Участники пресс-конференции:
- Депутат Госдумы Ирина Филатова;
- генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев;
- пластический хирург Юрий Мирзабекян;
- кризисный психолог Ольга Софьянова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8