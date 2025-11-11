12.11.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Таблетка от ожирения. Конкуренция фармы за рынок препаратов и борьба с заболеваемостью.»

Каждый третий россиянин страдает от ожирения, ориентировочно, столько же имеют избыточную массу тела. По сообщениям СМИ, на 1 января 2025 года в РФ проживают более 3 миллионов человек с ожирением, за последний год число их стало больше на 600 тысяч. Тем временем на рынке фармы растет конкуренция среди препаратов для лечения ожирения.

По прогнозам, к началу 2030-х он достигнет $150 млрд. Как ожидается, во многом это произойдет благодаря активному внедрению терапии на основе GLP-1, глюкагоноподобного пептида-1, который отвечает за регулирование глюкозы в крови. В настоящее время главными конкурентами на рынке остаются американская фармкомпания и датская, производители популярных препаратов для лечения ожирения.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Существует ли сегодня реальная вакцина от ожирения?

Как много людей сегодня страдают от лишнего веса?

Действительно ли ожирение можно сравнивать по опасности с онкологией?

Насколько быстро можно стройнеть и главное, как?

Кто чаще страдает избыточным весом и ожирением: мужчины или женщины?

Как много детей сегодня страдают от лишнего веса?

Насколько липосакции сегодня пользуются популярностью?

Какие болезни вызывает избыточная масса тела?

Почему люди заедают стресс?

Можно ли проблемы лишнего веса считать психосоматическими?

Участники пресс-конференции:

Депутат Госдумы Ирина Филатова;

генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев;

пластический хирург Юрий Мирзабекян;

кризисный психолог Ольга Софьянова.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

