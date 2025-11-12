«Морбидное ожирение - это когда индекс массы тела превышает 40. Но у пациентов ошибочное мнение ввиду повышенной коммерциализации пластической хирургии, то что ожирение можно лечить хирургическим способом, то есть липосакцией. Липосакция – это не способ похудеть, это всего лишь способ коррекции фигуры, речь про локальные жировые отложения. Многие полагают, что придут, им откачают жир, и они будут меньше весить. Это делать ни в коем случае нельзя. У пациента можно забирать лишь определенное количество жира. Это очень опасно, очень высоки летальные исходы, связанные с липосакцией. По моим подсчетам, число липосакций увеличилось в три раза, часто это сочетаемая операция вместе с абдоминопластикой», - рассказал он.

Ранее генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН рассказал, что к концу 2025 года общий рост продаж лекарств для лечения ожирения составит порядка 120% в деньгах и порядка 95% в упаковках.

