Пластический хирург заявил, что число липосакций выросло в три раза
Чаще всего липосакцию делают после абдоминопластики и число таких операций за последнее время увеличилось в три раза, заявил в пресс-центре НСН Юрий Мирзабекян.
Липосакцией нельзя лечить ожирение, это лишь эстетическая процедура и локальная работа. Об этом в пресс-центре НСН рассказал пластический хирург Юрий Мирзабекян.
«Морбидное ожирение - это когда индекс массы тела превышает 40. Но у пациентов ошибочное мнение ввиду повышенной коммерциализации пластической хирургии, то что ожирение можно лечить хирургическим способом, то есть липосакцией. Липосакция – это не способ похудеть, это всего лишь способ коррекции фигуры, речь про локальные жировые отложения. Многие полагают, что придут, им откачают жир, и они будут меньше весить. Это делать ни в коем случае нельзя. У пациента можно забирать лишь определенное количество жира. Это очень опасно, очень высоки летальные исходы, связанные с липосакцией. По моим подсчетам, число липосакций увеличилось в три раза, часто это сочетаемая операция вместе с абдоминопластикой», - рассказал он.
Ранее генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН рассказал, что к концу 2025 года общий рост продаж лекарств для лечения ожирения составит порядка 120% в деньгах и порядка 95% в упаковках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Подлечить нервишки»: Психолог назвала основные причины ожирения у женщин
- Пластический хирург заявил, что число липосакций выросло в три раза
- Россиянам объяснили, какие фразы выдают финансовых мошенников
- Карпин назвал идеальных соперников для футбольной сборной России
- В России призвали «докрутить» законопроект о работе на больничном
- К концу года рост продаж препаратов от ожирения составит 120%
- В Госдуме заявили, что ожирение бьет по репродуктивной функции россиян
- «Русская красавица» Рыбакова сгорела от пневмонии за две недели
- «Не нравится - говорите!»: Продюсер Гевонд Андреасян о критике и новогоднем прокате
- Депутат Филатова: Россия теряет 4% ВВП из-за ожирения граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru