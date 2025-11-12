Четыре из пяти препаратов, по которым был самый высокий рост в течение года как в рублях, так и в упаковках, - это российские препараты от ожирения. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

«По данным компании Morgan Stanley, в 2024 году объем продаж препаратов от ожирения в мире составил около $15 млрд. Есть прогноз, что к 2035 году этот показатель может достичь $150 млрд. По промежуточным итогам года, 4 из 5 препаратов, по которым в течение года был самый высокий рост как в рублях, так и в упаковках, это препараты от ожирения. Все 4 – российские препараты. Препараты от ожирения, такие как Лираглутид и Семаглутид, в общей массе выросли в 2024 году на 91% в рублях и на 65% в упаковках. Сегодня в аптеках продано порядка 4,5 млн упаковок препаратов от ожирения на сумму почти 20 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом рынок увеличился почти в два раза в денежном выражении с 10,3 млрд до почти 20 млрд», - рассказал он.

По словам Дмитриева, особую обеспокоенность вызывает самостоятельное употребление этих препаратов и побочные эффекты от них.

«Мы ожидаем, что к концу года общий рост составит порядка 120% в деньгах и порядка 95% в упаковках. Безусловно, это новое оружие медиков в борьбе с ожирением, но мы видим, что большинство препаратов покупается самостоятельно. Побочные эффекты есть. Есть жесткие противопоказания. Побочные эффекты возникают и у здоровых людей – изменение внешности, так называемый «Оземпик face», «Оземпик personality», когда меряются интересы в жизни. Обязательно необходимо консультироваться со специалистом», - предупредил он.

Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН заявил, что производители российского «Оземпика» ждут лицензии от Министерства здравоохранения, поэтому на полках он пока не появится.

