К концу года рост продаж препаратов от ожирения составит 120%
К концу 2025 года общий рост продаж лекарств для лечения ожирения составит порядка 120% в деньгах и порядка 95% в упаковках, рассказал в пресс-центре НСН Виктор Дмитриев.
Четыре из пяти препаратов, по которым был самый высокий рост в течение года как в рублях, так и в упаковках, - это российские препараты от ожирения. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
«По данным компании Morgan Stanley, в 2024 году объем продаж препаратов от ожирения в мире составил около $15 млрд. Есть прогноз, что к 2035 году этот показатель может достичь $150 млрд. По промежуточным итогам года, 4 из 5 препаратов, по которым в течение года был самый высокий рост как в рублях, так и в упаковках, это препараты от ожирения. Все 4 – российские препараты. Препараты от ожирения, такие как Лираглутид и Семаглутид, в общей массе выросли в 2024 году на 91% в рублях и на 65% в упаковках. Сегодня в аптеках продано порядка 4,5 млн упаковок препаратов от ожирения на сумму почти 20 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом рынок увеличился почти в два раза в денежном выражении с 10,3 млрд до почти 20 млрд», - рассказал он.
По словам Дмитриева, особую обеспокоенность вызывает самостоятельное употребление этих препаратов и побочные эффекты от них.
«Мы ожидаем, что к концу года общий рост составит порядка 120% в деньгах и порядка 95% в упаковках. Безусловно, это новое оружие медиков в борьбе с ожирением, но мы видим, что большинство препаратов покупается самостоятельно. Побочные эффекты есть. Есть жесткие противопоказания. Побочные эффекты возникают и у здоровых людей – изменение внешности, так называемый «Оземпик face», «Оземпик personality», когда меряются интересы в жизни. Обязательно необходимо консультироваться со специалистом», - предупредил он.
Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН заявил, что производители российского «Оземпика» ждут лицензии от Министерства здравоохранения, поэтому на полках он пока не появится.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России призвали «докрутить» законопроект о работе на больничном
- К концу года рост продаж препаратов от ожирения составит 120%
- В Госдуме заявили, что ожирение бьет по репродуктивной функции россиян
- «Русская красавица» Рыбакова сгорела от пневмонии за 2 недели
- «Не нравится - говорите!»: Продюсер Гевонд Андреасян о критике и новогоднем прокате
- Депутат Филатова: Россия теряет 4% ВВП из-за ожирения граждан
- «Клетки бездетности»: Милонов призвал отказаться от нетрадиционной рекламы
- Врачи спасли левую кисть пострадавшего в Красногорске мальчика
- Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с госвизитом в 2026 году
- Учёные назвали последствия от мощнейшего удара солнечной плазмы по Земле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru