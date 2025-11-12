В Госдуме заявили, что ожирение бьет по репродуктивной функции россиян

В 20-30% случаев врачи называют ожирение основной причиной мужского бесплодия, заявила в пресс-центре НСН Ирина Филатова.

Ожирение напрямую влияет на репродуктивную функцию организма, которая у таких людей сокращается в два раза. Об этом в пресс-центре НСН рассказала депутат Госдумы Ирина Филатова.

«Чтобы не хомячили»: Врач рассказала, как избежать смертельного ожирения

«Состояние здоровья людей не только их личное дело – мы все часть общества. Ожирение один из ключевых факторов, снижающих статистику по демографии. Репродуктивная функция сокращается практически в два раза у людей, имеющих высокий индекс массы тела. В качестве основного фактора бесплодия врачи указывают в 20-30% случаев именно мужское ожирение. Наличие лишней массы тела, ожирения сокращает статистику живорожденных детей при ЭКО на 15%», - рассказала она.

Ранее Филатова в пресс-центре НСН заявила, что потери экономики РФ от количества нетрудоспособных из-за ожирения граждан составляют 4% ВВП – это не только расходы на само лечение, но потери из-за сокращения продолжительности жизни и ранней инвалидизации.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Олег Елков
ТЕГИ:ДемографияЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры