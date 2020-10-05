6.10.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Станет ли Карабах новым Донбассом для России?»

В результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, ежедневно появляется информация о погибших и раненных. Так, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате только артобстрелов число жертв с азербайджанской стороны выросло уже до 25 человек и ещё 127 было ранено. В то же время Минобороны Армении утверждает, что Азербайджан, только за 2 октября потерял 540 человек. А в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что с начала военных действий погибло уже 18 мирных жителей и более 90 были ранены. В тоже время, втянутая в конфликт Турция, в лице главы МИД страны Мевлют Чавушоглу, призвала НАТО поддержать Азербайджан, а глава МИД России Сергей Лавров, заверил, что Россия готова содействовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Окажется ли Россия втянута в конфликт между Арменией и Азербайджаном?

Какая судьба ожидает непризнанную Нагорно-Карабахскую республику в ближайшее время?

Грозит ли дальнейшее обострение ситуации в Нагорном Карабахе России конфликтом с НАТО?

Как происходящие события скажутся на отношениях России и Азербайджана?

Участники пресс-конференции:

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков;

Экс-глава посреднической миссии России по урегулированию Нагорно-Карабхского конфликта, заслуженный работник дипломатической службы РФ Владимир Казимиров.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

