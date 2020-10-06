Эскалацию в Карабахе назвали преступлением Азербайджана

Эскалацию в Нагорном Карабахе нужно рассматривать как преступление руководства Азербайджана. Об этом на пресс-конференции НСН «Станет ли Карабах новым Донбассом для России?» заявил экс-глава посреднической миссии России по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта Владимир Казимиров.

«Это преступный акт нарушения бессрочного перемирия со стороны Баку. Именно так надо ставить вопрос. Как именно будут осуществляться санкции за это преступление, это другой вопрос. Но очевидно, кто ныне заварил эту кашу. Нелепо предполагать, что армяне, которые контролируют в том числе районы собственно Азербайджана, хотели бы занять еще какую-то высоту или населенный пункт», - отметил Казимиров.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал НСН, почему Россия не может позволить себе вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе.

