Азербайджану дали месяц на решение проблемы Нагорного Карабаха
Решить проблему Нагорного Карабаха Азербайджану нужно до выборов в США. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Станет ли Карабах новым Донбассом для России?» высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«У Турции и Азербайджана есть месяц с небольшим, до выборов в США, чтобы решить вопрос в Нагорном Карабахе. Пока США не определились, кто станет новым руководителем страны и какой будет его внешняя политика, они не будут вмешиваться в этот конфликт. Блицкриг Азербайджана не удался. Но наступление продолжается. Превосходство над армянами очень большое, особенно в воздухе. Азербайджанцы и турки постепенно продавливают оборону армян. Сколько они продержатся, сказать сложно. Армянские силы достаточно сильны, чтобы продержаться несколько месяцев, но если конфликт будет нарастать, то без посторонней помощи им не выстоять», - отметил Стрелков.
«Если турки и азербайджанцы придут не только в Карабах, но и в те районы Азербайджана, которые сейчас контролируют армяне, то там будет очередная этническая чистка. Пора остановить это средневековое зверство, которое там происходит!» - заявил он.
Ранее эскалацию в Нагорном Карабахе на пресс-конференции НСН назвали преступлением руководства Азербайджана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
- «Спартаку» пригрозили штрафом из-за заполняемости трибун
- Путин оценил роль оппозиции
- АТОР: Загрязнение побережья Камчатки может плохо сказаться на туризме
- На МКС сработал датчик дыма в модуле «Заря»
- Словения смягчила условия въезда для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru