Азербайджану дали месяц на решение проблемы Нагорного Карабаха

Решить проблему Нагорного Карабаха Азербайджану нужно до выборов в США. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Станет ли Карабах новым Донбассом для России?» высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«У Турции и Азербайджана есть месяц с небольшим, до выборов в США, чтобы решить вопрос в Нагорном Карабахе. Пока США не определились, кто станет новым руководителем страны и какой будет его внешняя политика, они не будут вмешиваться в этот конфликт. Блицкриг Азербайджана не удался. Но наступление продолжается. Превосходство над армянами очень большое, особенно в воздухе. Азербайджанцы и турки постепенно продавливают оборону армян. Сколько они продержатся, сказать сложно. Армянские силы достаточно сильны, чтобы продержаться несколько месяцев, но если конфликт будет нарастать, то без посторонней помощи им не выстоять», - отметил Стрелков.

«Если турки и азербайджанцы придут не только в Карабах, но и в те районы Азербайджана, которые сейчас контролируют армяне, то там будет очередная этническая чистка. Пора остановить это средневековое зверство, которое там происходит!» - заявил он.

Ранее эскалацию в Нагорном Карабахе на пресс-конференции НСН назвали преступлением руководства Азербайджана.

