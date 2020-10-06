Эскалацию в Карабахе объяснили пандемией и выборами в США

Ответственность за новую эскалацию конфликта Нагорного Карабаха несет Азербайджан. Об этом на пресс-конференции НСН «Станет ли Карабах новым Донбассом для России?» заявил экс-глава посреднической миссии России по урегулированию Нагорно-Карабхского конфликта Владимир Казимиров.

«Это ведь не ответ Азербайджана на какие-то вылазки армян, а прямая акция, проведенная бакинским руководством. Баку при необычайно активной, подстрекательской позиции Турции решило, что сейчас удобное время нанести удар. Полмира занято пандемией коронавируса. США заняты выборами президента, Россия – проблемами в Белоруссии. Все это могло создать у руководства Азербайджана мнение, что сейчас благоприятная возможность для применения силы», - сказал Казимиров.

В результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, ежедневно появляется информация о погибших и раненных. В тоже время втянутая в конфликт Турция, в лице главы МИД страны Мевлют Чавушоглу, призвала НАТО поддержать Азербайджан, а глава МИД России Сергей Лавров, заверил, что Россия готова содействовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

