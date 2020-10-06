Стрелков назвал условия прекращения огня в Нагорном Карабахе
Остановить войну в Нагорном Карабахе может решительная позиция России. Об этом на пресс-конференции НСН «Станет ли Карабах новым Донбассом для России?» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«Только угроза России нанести удар непосредственно по Азербайджану может заставить Ильхама Алиева остановить боевые действия. Либо если с такой же угрозой выступит Иран. Его позиция пока не определена. Если Россия или Иран, или они вместе выступят с решительным заявлением, то это может остановить войну. Но гарантии нет, потому что Алиев - заложник победы или поражения в этой войне. Он сейчас практически на 100% зависит от турок. И поэтому многое зависит от Эрдогана, а его реакция неизвестна. Эрдоган – лицо неконтролируемое. Он далеко не дурак несмотря на свою экспансивность. Но сейчас рассчитывает на быструю победу, на зачистку Карабаха, пока наш лидер сидит в своем бункере, а позиция Ирана не определена», - сказал Стрелков.
Ранее он на пресс-конференции НСН заявил, что прямое вмешательство России в конфликт в Карабахе втянет ее в «большую войну».
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