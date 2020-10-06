Стрелков предрек России «большую войну» после вступления в конфликт в Карабахе

Россия не может позволить себе вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе. Такое мнение этом на пресс-конференции НСН «Станет ли Карабах новым Донбассом для России?» высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Россия не может позволить себе вмешательство в конфликт. Учитывая продолжающийся конфликт в Сирии, где группировка турецких вооруженных сил гораздо больше нашего экспедиционного корпуса. У нас незакрытый фронт на Украине, проблемы в Белоруссии, а теперь еще и новый конфликт в Киргизии. Мы не решили ни одну внешнеполитическую проблему за последние шесть лет», - напомнил Стрелков.

«Для Российской Федерации этот конфликт – еще одни грабли, на которые мы наступили. Армения – член ОДКБ. Именно это спасает Армению от прямого наступления турецких и азербайджанских войск со стороны Нахичеваня. Но не спасает Нагорный Карабах. Однако если конфликт будет распространяться, то у Еревана может не остаться иного выбора, кроме как признать независимость Нагорного Карабаха и вступить в конфликт напрямую. И тогда у России не останется иного выбора, кроме как либо защищать своего союзника по ОДКБ или отказаться от этого, что моментально приведет к полному краху ОДКБ и нанесет сильнейший удар по репутации России», - добавил эксперт.

«В случае вступления России в Нагорно-Карабахский конфликт, немедленно откроется сирийский фронт. Откроется дагестанский фронт, потому что Россия граничит с Азербайджаном, но не граничит с Арменией. Могут заново открыться фронты в Абхазии и Южной Осетии и в Донбассе. То есть для России становится неизбежной большая война. Российская Федерация к такой войне ни внутриполитически, ни на внешнем уровне не готова», - подчеркнул бывший министр ДНР.

Напомним, втянутая в конфликт Турция, в лице главы МИД страны Мевлют Чавушоглу, призвала НАТО поддержать Азербайджан, а глава МИД России Сергей Лавров, заверил, что Россия готова содействовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

