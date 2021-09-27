28.09.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Смертельное восхождение. Где границы безопасности экстремального туризма»

Накануне Всемирного дня туризма произошла трагедия – при восхождении на Эльбрус 19 альпинистов попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. По предварительным данным: двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Насколько развит экстремальный туризм в России?

Какой туризм относится к экстремальному?

Что входит в страхование в экстремальных видах туризма?

Как проходит сертификация гидов и инструкторов по экстремальному туризму?

Какой процент трагедий происходит в экстремальном туризме?

Что дает регистрация горных маршрутов в системе МЧС?

Кто регулирует их деятельность?

Участники пресс-конференции:

Депутат ГД РФ Светлана Бессараб

Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России (ФАР) Алексей Овчинников;

Представители МЧС России;

Российский Союз Туриндустрии.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

