28.09.2021 состоится пресс-конференция, посвященная экстремальному туризму
28.09.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Смертельное восхождение. Где границы безопасности экстремального туризма»
Накануне Всемирного дня туризма произошла трагедия – при восхождении на Эльбрус 19 альпинистов попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. По предварительным данным: двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.
В ходе пресс-конференции участники расскажут:
- Насколько развит экстремальный туризм в России?
- Какой туризм относится к экстремальному?
- Что входит в страхование в экстремальных видах туризма?
- Как проходит сертификация гидов и инструкторов по экстремальному туризму?
- Какой процент трагедий происходит в экстремальном туризме?
- Что дает регистрация горных маршрутов в системе МЧС?
- Кто регулирует их деятельность?
Участники пресс-конференции:
- Депутат ГД РФ Светлана Бессараб
- Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России (ФАР) Алексей Овчинников;
- Представители МЧС России;
- Российский Союз Туриндустрии.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8