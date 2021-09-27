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Смертельное восхождение. Где границы безопасности экстремального туризма

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Начало конференции

13:00

28 сентября 2021

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

28.09.2021 состоится пресс-конференция, посвященная экстремальному туризму

28.09.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Смертельное восхождение. Где границы безопасности экстремального туризма»

Накануне Всемирного дня туризма произошла трагедия – при восхождении на Эльбрус 19 альпинистов попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. По предварительным данным: двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

  • Насколько развит экстремальный туризм в России?
  • Какой туризм относится к экстремальному?
  • Что входит в страхование в экстремальных видах туризма?
  • Как проходит сертификация гидов и инструкторов по экстремальному туризму?
  • Какой процент трагедий происходит в экстремальном туризме?
  • Что дает регистрация горных маршрутов в системе МЧС?
  • Кто регулирует их деятельность?

Участники пресс-конференции:

  • Депутат ГД РФ Светлана Бессараб
  • Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России (ФАР) Алексей Овчинников;
  • Представители МЧС России;
  • Российский Союз Туриндустрии.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости Илья Наймушин
ТЕГИ:ТуризмЭльбрус
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